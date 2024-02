Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DAX40 : nouveau record absolu à 17.386 malgré plongeon PMI information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 11:36









(CercleFinance.com) - Le DAX40 (+1,5%) ouvre un 'gap' au-dessus de 17.158 et pulvérise un nouveau record absolu à 17.386, au moment même où le ralentissement du PMI manufacturier germanique s'aggrave de manière inattendue, chutant vers 42,3 contre 45,5 en janvier et ​​bien en dessous du consensus Bloomberg de 45.

Ce sont pourtant les constructeurs automobiles (l'industrie N°1 en Allemagne) qui tirent l'indice au-delà des 17.198 testés en seance le 16 février.

Plus aucune résistance ne peut être tracée -peu importe l'unité de temps- et puisque les 16.600 ont été franchis, le prochain objectif se situe vers 18.000, soit +50% depuis le plancher du 29/09/2022.





