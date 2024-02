Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DAX40 : nouveau record absolu à 17.200Pts information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 13:49









(CercleFinance.com) - Le DAX40 inscrit un nouveau record absolu à 17.200Pts, ce qui signifie que le précédent double record des 6 et 12 février à 17.035 est effacé, mais également une résistance oblique moyen terme qui gravite vers 17.050, puis une autre située vers 17.150.

La dernière oscillation entre 16.800 et 16.400Pts (du 2 au 17 janvier) augurait d'un objectif de 17.200Pts : il est donc validé.

A 16.750Pts mi-décembre, le DAX40 avait déjà doublé de valeur par rapport au 18 mars 2020... un prochain objectif pourrait être +50% par rapport au plancher des 11.975 du 29/09/2022... soit 17.950 et en réalité 18.000.





Valeurs associées DAX XETRA +0.58%