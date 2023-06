Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX40: nouveau record à 13.420Pts, double-top en question information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 15:10









(CercleFinance.com) - Le DAX40 inscrit nouveau record absolu à 13.420Pts, c'est à dire 100Pts au-delà des 16.330 et 140Pts au-dessus des 16.285 du 5 janvier 2022.

Cela reste dans les limites des 1% qui interdisent d'interdire un double-top historique mais les éléments technique sont également en place pour une poursuite du mouvement haussier en direction de 17.000 (report d'amplitude).

Symétriquement, une rechute sous 15.660 pourrait valider une inversion de polarité avec un premier objectif à 15.320Pts.





