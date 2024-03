Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DAX40 : les 18.000 testé en 'after hour' ce 12 mars à 23H15 information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 23:40









(CercleFinance.com) - Le DAX40 a certes inscrit le doublé record intraday (17.973)/record de clôture (17.965) mais cela laissait un petit goût d'inachevé (le CAC40 ayant testé les 8.100 et le CAC40 'GR' les 24.500).

Cette frustration n'a plus lieu d'être puisque le DAX s'échange au-delà des 18.000 depuis 23H15 et valide la poursuite du rallye amorcé le 17 janvier (depuis un plancher de 16.400) avec un 11ème record en 17 séances (+10% en ligne droite).

La dernière grande oscillation entre fin juillet 2023 et mi-mars 2024 (1.800Pts) induisait un objectif de 18.300.

Le DAX qui affiche déjà +7,3% depuis le 1er janvier gagnerait alors +9%.





