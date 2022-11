Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

DAX40 : les 14.700 sont en vue, soit +22% en 8 semaines information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 13:59

(CercleFinance.com) -Parti de 12.000 le 3 octobre, le DAX40 franchit les 14.550 et valide une progression de +2.550Pts en 8 semaines, la plus forte hausse depuis la séquence du 28 octobre 2020 au 14 janvier 2021 (entre 11.450 et 14.100, soit +2.650Pts)

Ce score avait rendu possible par le 'QE' massif de la BCE et une croissance à +7% est sur le point d'être réédité puis les 14.700 (zénith du 6 juin dernier) sont en vue (la hausse atteindrait alors +22,5%, et +24% sur le plancher du 29 septembre inscrit à 11.870).