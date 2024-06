Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DAX40 : le palier des 18.000 bien défendu information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 14:41









(CercleFinance.com) - DAX40 n'a pas reperdu plus de 4,5% depuis son sommet sous les 18.875Pts du 16 mai.

Un mois plus tard, les pressions vendeuses apparaissent bien contenues et le palier des 18.000 a été facilement défendu.

Le DAX40 disposait encore d'une petite marge de baisse avant de tester le support des 17.740 du 19 avril.

En cas d'enclenchement d'une tendance baissière, le 'gap' des 17.157 du 21 février devrait être comblé et l'ex-palier de résistance des 17.000 être re-testé.





