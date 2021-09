Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX40 : 'gap' sous 15.455, teste 15.130 information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 12:09









(CercleFinance.com) - Le DAX-40 ouvre un gros 'gap' de rupture sous 15.455: l'indice retombe de -2,2% vers 15.130 et efface tous ses gains depuis le 19 juillet dernier. Le DAX pulvérise la base de son canal ascendant qui gravite vers 15.400Pts et pourrait aller cherche du soutien vers 14.960, son plancher d'ouverture ou intraday des 5, 13 et 19 mai dernier (les 14.856 du 4 mai ressemblant à un 'bruit', et surtout un 'bear trap'. L'objectif suivant serait le comblement du 'gap' des 14.620 du 24 mars dernier.

Valeurs associées DAX XETRA -2.27%