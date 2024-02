Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DAX40 : et de 7, un 7ème record de clôture à 17.715 information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 17:56









(CercleFinance.com) - Le DAX40 (+0,65%) réalisé le doublé avec un record de clôture à 17.715 et qui bat un record absolu à 17.760Pts..

Un record de plus car l'indice aligne 7 séances de hausse consécutive... et autant de nouveaux zénith de clôture (le 13ème cette année).

Plus aucune résistance n'est traçable mais la dernière oscillation (début août/début novembre) induit un objectif de 18.200... plus si lointain désormais





