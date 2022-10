Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX40 : efface résolument la résistance des 12.670 information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 15:18









(CercleFinance.com) - Le DAX40 poursuit le rebond amorcé sur 11.975 et efface résolument la résistance des 12.670 pour s'en aller tester l'ex-'gap' de rupture des 12.927 du 15 septembre et ex-'gap' d'ouverture du 18 juillet.

Le prochain objectif pourrait être 13.180, base de l'îlot de retournement du 12/13 septembre, puis 13.200, la résistance oblique baissière moyen terme provenant du zénith des 16.285 du 5 janvier, 14.650 du 6 juin puis 13.900 du 13 août.





Valeurs associées DAX XETRA +1.96%