DAX40 : brève poussée de fièvre vers 15.800

(CercleFinance.com) - Le DAX40 a connu brève poussée de fièvre vers 15.800 (meilleur score intraday depuis le 20 janvier 2022) vers 14H35 (post publication du CPI US) avant de retomber sous 15.700 en clôture.

Le DAX était revenu à moins de 500Pts (3%) de sa meilleure clôture historique du 5 janvier 2022 (16.270Pts, au point près l'équivalent de son 'fixing' d'ouverture du 17 novembre 2021).

La tendance cesserait d'être haussière en cas de reflux sous le support oblique moyen terme qui gravite vers 15.200 (soit environ 4% de marge de sécurité) et une structure en 'M' baissier sous 15.700/15.800 serait validée par la cassure du plancher des 14.735Pts du 15 au 17 mars dernier (et ex-zénith du 6 juin 2022).

L'objectif serait alors 13.800, le plancher du 20 décembre 2022.





Valeurs associées DAX XETRA +0.31%