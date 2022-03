Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX40: après +1.000Pts en une séance, plafonne sous 13.848 information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 13:51









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Le DAX40 rechute de -3% vers 13.400 après avoir engrangé un écart de +7,9% ce 9 mars (13.848 au final), le plus considérable survenu depuis les +10,2% du 24/03/2020... mais en terme de points gagnés, cela en fait 120 de plus qu'il y a un an, avec plus de 1.000Pts en une seule séance, c'est un record absolu.

Le DAX40 pourrait retracer 50% du segment haussier des dernières 48H (+1.400Pts) et retomber vers 13.140, voir combler le 'gap' des 13.106 du 8/03.







Valeurs associées DAX XETRA -2.65%