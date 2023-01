DAX40: +8,6% en 10 jours, meilleur début d'année en 1 siècle information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 18:47

(CercleFinance.com) - Le DAX-40 engrange +8,6% en 10 jours, il réalise son meilleur début d'année en 1 siècle... et une de ses plus fortes hausses sur 3 mois et 10 jours : +27% entre 11.900 et 15.130.

Un gain d'une ampleur exceptionnelle face une amélioration de la conjoncture controversée et qui suppose une vision idyllique du futur et une réalisation sans accroc de tous les éléments du scénario.

Le DAX efface la résistance des 14.750 du 29/03/2022 et inscrit sa meilleure clôture depuis le 17 février 2022, au contact du plancher du 3/12/2021.

L'objectif suivant se situe à 15.600Pts.