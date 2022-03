Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX40 : 4ème test des 14.400/14.440 information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 13:59









(CercleFinance.com) - Le DAX40 enchaine un 4ème test des 14.400/14.440, l'ex-plancher du 23/24 mars 2021.

L'indice a repris +1000Pts depuis le 7 mars: le franchissement de cet obstacle libèrerait un nouveau potentiel de hausse en direction des 15.000, l'ex-support majeur du 13/05/2021 au 18/002/2022





Valeurs associées DAX XETRA -0.04%