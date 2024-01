Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DAX40 : 3ème record historique de clôture en vue vers 16.950 information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 16:44









(CercleFinance.com) - Bien qu'en léger repli à l'ouverture, le DAX40 est sur le point d'aligner un 3ème record historique de clôture en vue vers 16.950.

Le 'fixing' d'ouverture record du 14/12/2023 à 16.948 serait égalé ou dépassé.

So la dynamique actuelle perdurait, malgré une dislocation radicale de la structure de 'participation' (la hausse se fait sur 10% des composantes, les 90% autres sont en baisse depuis le 1er janvier), le DAX sortirait lundi par le haut d'un corridor 16.430/16.950 et pourrait aller chercher 17.450/17.500Pts.





Valeurs associées DAX XETRA +0.22%