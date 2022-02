Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX30: vers une cassure des 15.100Pts, puis des 15.000 ? information fournie par Cercle Finance • 04/02/2022 à 16:20









(CercleFinance.com) - DAX30 s'achemine vers une cassure des 15.100Pts (plancher du 3 décembre) mais ce ne serait pas décisif puisqu'il reste en protection le principal support des 15.000 de la mi-mai puis du 6/10/2021 et 24/01/2022.

En cas de rupture, le prochain objectif serait le retracement du zénith des 13.800 du 17/02/2020.





Valeurs associées DAX XETRA -1.85%