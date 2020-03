Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client dAX30 : vers un comblement du 'gap' des 10.390 Cercle Finance • 26/03/2020 à 19:35









(CercleFinance.com) - Le DAX30 remonte pratiquement au contact des 10.000Pts, il semble sur une dynamique lui permettant de poursuivre jusqu'au comblement du 'gap' des 10.390 du 11 mars, niveau qui coïncide exactement avec l'ex-plancher majeur du 27 décembre 2018... et de début décembre 2016. Au-delà des 10.400, le DAX pourrait tenter le comblement du 'gap' des 11.450 du 6 mars.

