DAX30 : vers la validation d'un 'M' sous 13.470/13.370 ?

(CercleFinance.com) - Le DAX30 s'est hissé vers 13.374 ce 19 novembre (au-delà des 13.300 des 7 et 12 novembre), c'est à dire à moins de 100Pts de records absolus de clôture des 13.468 puis 13.463 les 6/11/2017 puis 22,01/2018. Si ce n'est pas un double-top 'parfait', cela se joue à 0,7% près, et cela peut déjà constituer l'ébauche d'un 'M' baissier d'anthologie. La base de ce 'M' se situe vers 10.380, soit 3.000Pts -ou 25%- plus bas: il y a donc une grosse marge avant de valider cette figure. A très court terme, nous assistons à un échec de l'évasion du corridor 13.170/13.300 qui retient le DAX30 prisonnier depuis le 6 novembre: gare à la cassure des 13.150 avec un 1er objectif à 12.992, clôture du 'gap' du 1/11.

Valeurs associées DAX XETRA +0.10%