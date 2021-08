Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX30 : tutoie les 16.000Pts, à 0,2% près. information fournie par Cercle Finance • 12/08/2021 à 17:45









(CercleFinance.com) - Le DAX30 a pris jusqu'à 0,8% ce jeudi et tutoie les 16.000Pts, à 0,2% près. L'indice phare franchit le cap des +16% de gain annuel, ce qui reste bien éloigné des +24% du CAC40 (à 6.880) ou des +26,5% du CAC40 'GR' (à 19.540). Le DAX30 efface ainsi son précédent double record des 15.800 des 14 juin puis des 13, 14 et 15 juillet. Après une oscillation entre 15.400 et 15.800, un potentiel de +400Pts (vers 16.200) se trouve ainsi libéré.

