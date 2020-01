Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX30 : teste les 13.550 et +2,5% hebdo Cercle Finance • 10/01/2020 à 11:00









(CercleFinance.com) - Quelle semaine ! Le DAX30 teste les 13.550 et engrange +2,5% hebdo. L'indice est sorti 'pa le haut' du corridor 13.000/13.400 via un 'gap' le 9 janvier, le prochain objectif se sirue désormais vers 13.850

Valeurs associées DAX XETRA -0.00%