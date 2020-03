Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX30 : test des 9.200 non concluant, retombe sur 8.900Pts Cercle Finance • 20/03/2020 à 17:35









(CercleFinance.com) - Le DAX30 rebondit mais le test des 9.200 s'avère non concluant: il aura tout de même permis de refermer le 'gap' des 9.064 du 13 mars. L'indice retombe sur 8.900Pts mais cela ne compromet pas ses chances d'aller combler ultérieurement de la 'gap' des 10.390Pts du 11 mars. Il parviendra cependant à clôture au-dessus des 8.600Pts, le plancher de mi-octobre 2014 : la bougie hebdo permet de poser le diagnostic d'un double creux historique à 5 ans et demi de distance.

Valeurs associées DAX XETRA +3.02%