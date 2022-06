Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX30: support trouvé à 13.007Pts information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 14:09









(CercleFinance.com) - Le DAX30 se reprend timidement après une séance des '4 sorcières' sans volatilité et avec un second test des 13.010/13.020 à la clé.



Le plancher des 12.830 des 7 et 8 mars n'a donc pas été retracé et un support semble avoir été trouvé à 13.007Pts: il correspond à un oblique unissant les planchers du 30/10/2020 (11.560) et du 8/03/2022.

Le prochain objectif à la baisse serait le 'gap' 11.373 du 25/05/2020 tandis que sur rebond, le DAX pourrait retrouver les 13.635 (50% de retracement de la hausse 8.500/16.270) puis combler le 'gap' des 13.750 du 10 juin.





Valeurs associées DAX XETRA +0.47%