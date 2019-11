Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX30 : se hisse vers 13.187Pts au +haut depuis le 22/05/2018 Cercle Finance • 06/11/2019 à 17:56









(CercleFinance.com) - Le DAX30 se hisse vers 13.187Pts -au plus haut depuis le 22 mai 2018 (13.170)- et affiche désormais +25% depuis le 1er janvier, alors que la croissance allemande est une nouvelle fois revue à la baisse de +0,8 à +0,5%, ce qui paraît encore optimiste. Le DAX franchit la barre des +10% depuis le 2 octobre (et un plancher des 11.955Pts) et des +15% depuis la mi-août: le prochain objectif serait le retracement du zénith des 13.572Pts inscrit au 'fixing' d'ouverture du 24 janvier 2018.

Valeurs associées DAX XETRA +0.67%