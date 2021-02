Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX30 : risque de double-top sous les 14.100Pts ? Cercle Finance • 05/02/2021 à 17:47









(CercleFinance.com) - Le DAX30 ricoche sous 14.114 et valide un risque de double-top sous les 14.100Pts (14.050 en clôture le 8 janvier, 14.060 les 4 et 5 février). Mais il y a un autre double-top potentiel: celui qui se dessine à 1 an de distance entre 13.790 le 19/02/2020, avec un écart de 2% qui n'est pas décisif Le DAX30 vient d'ailleurs d'ouvrir plusieurs 'gaps' au-dessus de 13.844 et 13.648. Rappel : le DAX30 vient de passer en ligne droite de 13.310 à 14.110, soit +800Pts, ou +6%, sans le moindre retracement... les oscillateurs commencent à être tendus !

Valeurs associées DAX XETRA -0.03%