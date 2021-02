Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX30 : risque de double-top sous 14.130/14.150 pas écarté Cercle Finance • 15/02/2021 à 18:45









(CercleFinance.com) - Le DAX30 cale sous les 14.131 ce 15 février (il en termine à 14.110): l'indice n'a pas encore écarté le risque de double-top sous 14.130/14.150 (les zénith des 8 janvier et 8 février). L'indice de la bourse de Francfort semble pouvoir effacer cet obstacle (la tendance est indéfectiblement haussière) et poursuivre en direction de son canal ascendant moyen terme dont la borne supérieure gravite vers 14.400Pts. Les plus optimistes entrevoient un objectif de 15.000Pts d'ici mi-mars (triplement de valeur par rapport au plancher de mi-septembre 2011).

