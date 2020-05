Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX30 : retrace les 11.200 du 30 avril Cercle Finance • 19/05/2020 à 10:10









(CercleFinance.com) - Le DAX30 prenait +1,4% à l'ouverture, ce qui ajouté aux +5,7% de la veille donnait un gain de +7% en 9 heures de cotation prises dans leur continuité, ce qui constitue un véritable mini-krach à la hausse... qui trouve une partie de sa justification dans le plan de relance de 500MdsE franco-allemand annoncé la veille. Très clairement, les investisseurs ont compris que ce plan allait surtout 'sauver' les clients (du Sud) de l'industrie allemande). Le DAX retrace dès l'ouverture les 11.200, le zénith du 30 avril et ricoche à la baisse vers 11.050Pts: l'indice pourrait revenir combler le 'gap' des 10.543 du 15 mai.

Valeurs associées DAX XETRA -0.44%