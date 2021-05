Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX30 : renoue avec le record des 15.460 Cercle Finance • 24/05/2021 à 12:36









(CercleFinance.com) - Le DAX30 renoue avec les 15.460, son zénith historique de clôture du 16 avril: en cas de franchissement, après un mouvement de balancier vers 14.960, l'indice libèrerait un potentiel de progression jusque vers 15.960, voir 16.000Pts. En cas de repli, le plancher à surveiller serait 14.856/14.860 avec un 1er objectif correspondant au 'gap' des 14.621 du 25 mars (puis un second à 14.160).

