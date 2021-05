Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX30 : referme le 'gap' des 14.845 du 29 avril. Cercle Finance • 04/05/2021 à 19:03









(CercleFinance.com) - DAX30 subit un lourd 'pullback' sous 15.260, pulvérise le petit support des 15.135 et referme le 'gap' des 14.845 du 29 avril. Le DAX avait marqué un 'plus haut' le 19 avril sous 15.500, matérialisant une figure de retournement qui s'était soldé par un faux signal. Cette fois, une correction semble vraiment s'amorcer en direction du 'gap' des 14.621 du 25 mars puis des 14.500 du 22 au 24 mars.

Valeurs associées DAX XETRA -2.49%