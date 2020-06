Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX30 : referme le 'gap' des 12.470 Cercle Finance • 23/06/2020 à 10:27









(CercleFinance.com) - Dopé par les 'PMI', le DAX30 referme le 'gap' des 12.470 du 10 juin et bondit dans la foulée vers 12.550. Le dernier obstacle avant un retracement du zénith des 12.850Pts du 5 juin est surmonté... mais attention, en cas de double-top, un 'gap' haussier est resté béant à 11.968 le 15 juin.

Valeurs associées DAX XETRA +2.01%