DAX30 : nouveau zénith à 15.705, gain de +14,5% annuel

(CercleFinance.com) - Le DAX30 inscrit in extremis un nouveau record absolu à 15.705Pts (en intraday, contre 15.685 le 1er juin) et en clôture à 15.693. Après un mouvement de balancier vers 14.960, le franchissement de la résistance oblique située vers 15.600 (c'est chose faite) libèrerait un potentiel de progression jusque vers 15.960, voir 16.000Pts.

Valeurs associées DAX XETRA +0.39%