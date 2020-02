Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX30 : nouveau record absolu de clôture à 13.785 Cercle Finance • 19/02/2020 à 18:02









(CercleFinance.com) - Le Dax30 inscrit un nouveau record absolu de clôture à 13.785 (contre 13.783 le 17/02) et affiche +4% depuis le 1er janvier (le double du CAC40). Le Dax30 s'inscrit toujours dans un biseau d'élargissement dont la base -testée à plusieurs reprises depuis le 2 décembre- se situe à 12.980. Au-delà de 13.795/13.800 (sommet de la figure en 'biseau'), le DAX s'ouvrirait le chemin de 14.250/14.280Pts.

Valeurs associées DAX XETRA +0.77%