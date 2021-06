Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX30 : nouveau record absolu à 15.686Pts, clôture à 15.570 Cercle Finance • 01/06/2021 à 17:52









(CercleFinance.com) - DAX30 inscrit un nouveau record absolu à 15.686Pts mais clôture à 15.568, c'est à dire très exactement au niveau du zénith intraday du 25/05. Après un mouvement de balancier vers 14.960, le franchissement de la résistance oblique située vers 15.600 libèrerait un potentiel de progression jusque vers 15.960, voir 16.000Pts.

Valeurs associées DAX XETRA +0.95%