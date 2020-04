Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX30 : lourde rechute sur 9.500. Cercle Finance • 01/04/2020 à 18:57









(CercleFinance.com) - Le DAX30 avait plafonné le 25 mars en intraday vers 10.130Pts puis de nouveau le 31 mars sous 10.100: voici que l'indice allemand subit une lourde rechute sur 9.500Pts, enfonçant le support court terme des 9.600. Il ne peut-être exclu que ce pullback se prolonge jusqu'au comblement du 'gap' des 9.071Pts du 23 mars.

