DAX30 : 'gap' au-dessus des 13.303, vise 'gap' des 13.500 Cercle Finance • 03/09/2020 à 10:18









(CercleFinance.com) - Le DAX30 ouvre un 'gap' au-dessus des 13.303 et grimpe rapidement vers 13.450: encore un petit effort de 0,3% et l'indice comblera le 'gap' des 13.500 (tout rond) du 21 février... et il ne lui restera qu'à prendre 2% de plus pour retracer le zénith historique des 13.785/13.795 des 17 et 20 février.

Valeurs associées DAX XETRA +1.54%