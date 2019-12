Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX30 (Francfort) : ricoche sous 13.425 Cercle Finance • 30/12/2019 à 16:17









(CercleFinance.com) - La DAX30 ricoche sous 13.425 (record établi le 16/12) mais dispose encore d'une marge de sécurité avant le test du support des 12.978Pts, le plancher du 2 décembre. En cas de rebond, le sommet du biseau d'élargissement actuel se situe vers 13.450Pts.

Valeurs associées DAX XETRA -0.66%