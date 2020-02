Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dax30 : en territoire record à 13.650Pts Cercle Finance • 11/02/2020 à 18:22









(CercleFinance.com) - Revoici l'indice Dax30 en territoire record à 13.650Pts, effaçant le précédent record absolu des 13.640 du 22 janvier et de clôture (13.567 du 24 janvier). Le Dax30 s'inscrit dans un biseau d'élargissement dont la base -testée à plusieurs reprises depuis le 2 décembre- se situe à 12.980. Au-delà de 13.600, l'indice phare de Francfort pourrait fuser à la hausse vers 14.250/14.280Pts.

Valeurs associées DAX XETRA +1.16%