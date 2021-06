Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX30 : égale son record absolu de clôture, au-delà de 15.730 Cercle Finance • 29/06/2021 à 17:50









(CercleFinance.com) - Le DAX30 a égalé en séance son record absolu de clôture en se hissant au-delà de 15.730 (ce sommet remonte au 20 juin). Le titre a culminé à 15.750, soit à 0,3% de son zénith intraday des 15.802 du 14 juin. Le titre est protégé à court terme par un support qui gravite vers 15.400.

Valeurs associées DAX XETRA +0.88%