DAX30 : décroche sous 13.350, pourrait chuter vers 11.660 Cercle Finance • 26/10/2020 à 11:27









(CercleFinance.com) - DAX30 décroche sous 13.350 et valide (provisoirement) un signal baissier moyen terme (la cassure sera peut-être évitée en cas d'adoption du 'stimulus package' aux Etats Unis). Sous 12.350, pourrait chuter jusque vers 11.660 (le plancher du 15 juin) puis s'en retourner combler le 'gap' des 11.374 du 25 mai avant de reprendre appui sur les 11.200 (le zénith du 29/30 avril).

Valeurs associées DAX XETRA -2.22%