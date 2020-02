Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX30 : bascule sous les 12.600 Cercle Finance • 26/02/2020 à 09:55









(CercleFinance.com) - Après avoir pulvérisé le sup^port des 12.980 mardi, le DAX30 confirme le signal baissier et bascule sous les 12.600: le comblement du 'gap' des 12.495 du 14 octobre semble imminent, la zone des 12.500 coïncide d'ailleurs avec l'ex-zénith en triple top des 12 et 20 septembre puis 1er octobre 2019... l'objectif suivant étant le 'gap' des 12.200 du 14/10.

Valeurs associées DAX XETRA -0.12%