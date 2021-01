Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX30 : à 13.925, revient à 2% des sommets. Cercle Finance • 26/01/2021 à 19:07









(CercleFinance.com) -Le DAX30 est monté fort ce 26 janvier, il affichait +2% à 13.925, revenant à 2% des sommets absolus (14.131 le 8 janvier mais 14.0495 en clôture). L'indice ébauche un double-top mais rien n'est fait, il faudra surveiller la présence des acheteurs vers 13.650: ils étaient bien présents ce lundi 25/01, tout comme le 5 janvier mais gare à leur défection la prochaine fois. Le DAX pourrait rechuter vers 13.250Pts (plancher du 21/12/2020), voir 13.115 (plancher du 11/12/2020) très rapidement.

