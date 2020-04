Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX30 : +6,5% en 3 séances, absolument surréaliste Cercle Finance • 29/04/2020 à 15:33









(CercleFinance.com) - C'est à peu près le seul scénario impossible à anticiper et justifier vu les éléments concrets relatifs à la conjoncture: le DAX30 s'envole de +6,5% en 3 séances, une performance absolument surréaliste mais qui peut s'expliquer par les 8.000Mds$ injectés par les banques centrales. Il n'y a plus que les 'flux', le réel, trop anxiogène- est aboli, les lois de la physique boursières également. Le DAX30 se paye désormais 20% plus cher qu'au plus haut de la bulle mi-février : à 11.025, il a désormais retracé 50% de son repli entre 13.800 et 8.260. L'objectif suivant serait le comblement du 'gap' de 11.447 du 11 mars, niveau qui coïncide avec l'ex-plancher de la mi-août 2019... quand les anticipations étaient positives à l'horizon 2024.

Valeurs associées DAX XETRA +2.31%