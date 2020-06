Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dax : s'attaque à des résistance robustes vers 12.000 Cercle Finance • 02/06/2020 à 11:01









(CercleFinance.com) - L'indice opère le comblement du 'gap' des 11.844 du 5 mars, et retrace l'ex-plancher des 11.955 du 2 octobre La dernière oscillation entre 10.260 et 11.200 libérait un potentiel de +940Pts jusque vers 12.150... mais il existe une forte résistance vers 12.100, l'ex-zénith du 4 mars.

