Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX (Francfort) : ricoche sous les 13.400 information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 12:43









(CercleFinance.com) - Le DAX ricoche sous les 13.400Pts (niveau de la résistance du 12 septembre) après avoir partiellement soulevé la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 13.200Pts: le scénario est celui de la cassure (par le haut) puis réintégration du canal baissier.

Autrement dit un 'bull trap' qui de surcroit s'apparente à un harami baissier un peu particulier puisque durant 3 séances, l'ouverture et la clôture se sont effectuées au même niveau... avant d'ouvrir un 'gap' de rupture sous 13.255, suivi d'un test des 13.100Pts.

Le prochain objectif à la baisse redevient 12.630, l'ex-plancher du 1er septembre, le suivant coïncide avec le 'gap' des 12.380 du 13 octobre.





Valeurs associées DAX XETRA -1.26%