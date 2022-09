Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX (Francfort) : revient tester les 12950, surveiller 12600 information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 18:25









(CercleFinance.com) - La franche cassure du support des 12.830 (ex-plancher du 8 mars dernier) ne débouche pas sur la rupture baissière que beaucoup de chartistes redoutaient : la situation apparaît bien plus ambiguë que ne le suggérait le plongeon vers 12.630.

Le retracement du palier des 12.500 (plancher du 14 juillet) semblait couler de source mais le rebond au contact des 13.000 brouille les cartes.

Il semble donc qu'il faille attendre la validation de la rupture du support oblique des 12.600 (qui trouve son origine vers 8.500 mi-mars 2020) pour se prononcer sur l'émergence d'une nouvelle vague de baisse au contact du double support des 11.500 des 11.500 des 16/06/2019 et 30/10/2020.





Valeurs associées DAX XETRA +0.35%