DAX (Francfort) : nouveau record absolu à 16.114Pts information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 16:28









(CercleFinance.com) - Le DAX-40 (bourse de Francfort) inscrit ce 11 novembre un nouveau record absolu à 16.114Pts: c'est 10Pts de mieux que le 9/11, c'est 8Pts (ou 0,5%) de plus que le 13 août (précédent zénith), c'est le 4ème record absolu en 6 séances. Est-ce suffisant pour écarter le risque d'un double-top historique à 3 mois de distance : si l'on se fie au CAC40 et à l'euro-Stoxx50 qui ont largement effacé leurs sommets estivaux, le DAX40 pourrait bien s'élancer à la conquête des 17.000 pour fin 2021 (à peine 5,6% de plus à engranger, ça à l'air facile au rythme affiché depuis le test des 14.975 le 6 octobre dernier).

Valeurs associées DAX XETRA +0.07%