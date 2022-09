Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX (Francfort) : la remontée se poursuit, test des 13.525 ? information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 10:23









(CercleFinance.com) - Le DAX enchaine les séances de hausse depuis le test des 13.600 (le 07/09): 5 journées positives consécutives et la remontée, avec un test des 13.450 à la clé, se poursuit.

L'objectif technique le plus proche sera la fermeture du 'gap' des 13.525 du 19 août, l'étape suivante sera le test de la résistance oblique moyen terme des 13.600 ?





Valeurs associées DAX XETRA +0.37%