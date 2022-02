Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX (Francfort): franche cassure des 15000, attention danger information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 17:59









(CercleFinance.com) - Le DAX valide une franche cassure des 15.000 (et des 14.973, le support des 6 octobre (re-testé le 24 janvier en intraday) et même le plancher des 14.850 du 4 mai 2021.

Gare au 'bear trap' (le dossier ukrainien peu basculer côté paix comme côté guerre) mais le risque de chute vers 13.780 (ex-zénith du 17/02/2020) est bien réel.





