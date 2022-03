Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX: enfonce en 'gap' le support long terme des 13.790 information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 09:58









(CercleFinance.com) - Le DAX enfonce brutalement le support long terme des 13.790 (ex-zénith historique de mi-février 2020), via un 'gap' sous 13.670, ce qui renforce le caractère alarmant du signal baissier.

Le DAX perd désormais -4% sur la semaine écoulée et se dirige vers le comblement du 'gap' des 12.596 du 6/11/2020, voir des 12.340 du 4/11/2020.





