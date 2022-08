Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX-40 : rebondit sur 13.096 information fournie par Cercle Finance • 25/08/2022 à 08:16









(CercleFinance.com) - Après un pullback de près de -900Pts (sous 13.930), le DAX40 rebondit sur 13.096, son plancher du 26 juillet dernier.

L'indice pourrait remonter combler le 'gap' des 13.525 du 15 août... mais un plafonnement sous 13.400 serait de mauvais augure et précéderait une probable rechute vers 12.000 (hypothèse la plus optimiste).





Valeurs associées DAX XETRA +0.77%