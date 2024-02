Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DAX-40 : nouveau record absolu à 17.089, les 17.200 en vue information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 18:05









(CercleFinance.com) - Le DAX-40 inscrit un nouveau record absolu à 17.089 au meilleur moment pour les investisseurs: à la veille de la séance des '3 sorcières' et de l'expiration des options, avec un gain maximisé sur le mois écoulé.

Le franchissement des 17.000 pour l'occasion ne faisait guère de doute après 2 précédents sommets inscrit à 17.033 puis 17.037 les 6 et 12 février.

La dernière oscillation entre 16.800 et 16.400Pts (du 2 au 17 janvier) augurait d'un objectif de 17.200Pts : il ne s'en faut plus que de 0,65% pour le valider... presque une formalité pour ce 16 février ?





Valeurs associées DAX XETRA +0.60%