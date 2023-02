Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DAX-40: franchit en force la résistance de 15.200 information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 12:20









(CercleFinance.com) - Le DAX-40 franchit en force la résistance de 15.200, à la faveur d'un vent d'optimisme sur la croissance en Europe (les -5,3% de la consommation allemande en décembre sont déjà oubliés) et la barre des 15.400 (du 16 février 2022, juste avant l'offensive russe) est déjà effacée.

Le DAX affiche déjà +30% depuis le plancher du 29/09/2022 (une des plus fortes hausse en 4 mois de l'histoire) et le prochain objectif serait donc 15.700, le 'pic' du 2 février.





